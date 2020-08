Aprilia: incendio Loas, bruciate tonnellate di plastica, paura anche per elettrodotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutta la notte le fiamme hanno bruciato tonnellate di plastica e carta ammassate nel capannone della Loas di Aprilia. Dal magazzino di via della Cooperazione, nella zona industriale della cittadina della provincia di Latina, una densa e maleodorante coltre di fumo nero, fin dalle 20 di ieri sera, è ben visibile chilometri di distanza. Sul posto hanno lavorato per tutta la notte tre squadre di vigili del fuoco che non sono riusciti a domare le fiamme ma a contenerle. Sul posto anche gli esperti dell’Arpa Lazio per i rilievi dell’aria e, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", anche i tecnici di Terna per monitorare le condizioni dell’elettrodotto i cui cavi dell’alta tensione passano sopra la struttura incendiata. Per questo la linea è stata interrotta anche per la sicurezza del personale dei vigili del fuoco. Il rogo, questa mattina, appare contenuto. Le fiamme si sono abbassate ma continuano ad ardere le balle di materiale plastico. Il fumo, non è più una colonna che si staglia in altezza, ma appare più come preoccupante coltre che copre la piana di Aprilia. Sul posto, questa mattina cominceranno a lavorare anche i mezzi meccanici dei vigili del fuoco per lo smassamento. I tempi per lo spegnimento dell’incendio si annunciano lunghi. (Rer)