Moldova: presidente Dodon, il 12 agosto riunione Consiglio di sicurezza su problema siccità

- Il presidente moldavo, Igor Dodon, ha dichiarato che mercoledì 12 agosto si terrà una riunione del Consiglio di sicurezza supremo per discutere del tema della siccità e dei problemi nel settore dell'agricoltura. "Abbiamo deciso di convocare mercoledì una riunione del Consiglio supremo di sicurezza, oltre ai temi tradizionali, discuteremo per la prima volta della siccità e della situazione in agricoltura, e parleremo anche del coronavirus", ha detto Dodon. Secondo il Servizio idrometeorologico statale della Moldova, lo scorso inverno è stato "anormalmente caldo e con precipitazioni insufficienti". In primavera si è registrata una siccità in metà del territorio della Moldova e a solo maggio si sono verificate forti piogge che tuttavia sono state accompagnate dalla grandine, che ha danneggiato il raccolto. (Rob)