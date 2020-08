Coronavirus: 219.731 morti in America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Costa Rica, con 23.286 casi confermati e 235 morti, va il primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. A metà luglio le autorità riferiscono del passaggio alla trasmissione comunitaria. La situazione generale è tenuta relativamente sotto controllo e dal 1 agosto si riaprono le porte per il turismo internazionale. Ma le autorità mantengono alto l’allarme nella consapevolezza che la regione rimane a rischio. In Guatemala il numero di contagi è salito a 56.605 con 2.211 morti. Nonostante l’emergenza sia ancora alta, il presidente Alejandro Giammattei ha disposto da inizio agosto la riapertura graduale delle attività economiche interrotte da marzo, mese in cui era stato anche varato il coprifuoco. Riprende, sotto stretta vigilanza, il trasporto pubblico ma rimangono sospese le attività scolastiche, sociali, sportive e culturali. Ancora chiuse le frontiere gli stranieri. Nella Repubblica Dominicana, dove ad oggi si contano 79.732 contagi e 1.309 morti, si proclama uno stato di emergenza valido fino al 25 agosto. L’emergenza, che ha determinato lo spostamento a inizio luglio delle elezioni generali previste a metà maggio, garantisce al governo di stringere puntualmente il coprifuoco disposto nelle varie province del paese. (segue) (Abu)