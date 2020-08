Moldova: presidente Dodon, chiederà prestito a Banca mondiale per aiutare settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo chiederà alla Banca mondiale un prestito urgente che sarà utilizzato per sostenere il settore agricolo. Lo ha detto il presidente moldavo Igor Dodon nel corso di un briefing con la stampa. "La Moldova chiederà un prestito urgente alla Banca mondiale, finalizzato solo ad aiutare gli operatori agricoli a causa della siccità. Questa settimana, il governo contatterà la Banca mondiale, se non aiutiamo gli agricoltori ora, molti di loro non resisteranno sino alla fine dell'anno", ha detto Dodon. In precedenza, il governo moldavo aveva deciso di stanziare circa 18 milioni di dollari in aiuti agli agricoltori i cui raccolti sono stati colpiti dalla siccità. (Rob)