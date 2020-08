Roma: girava in zona Termini brandendo una bottiglia rotta, arrestato 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Girava in piazza dei Cinquecento, sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, con una bottiglia di vetro rotta in mano, terrorizzando i passanti in zona stazione Termini. Il ragazzo, un 19enne originario della Guinea, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato per un controllo, intorno alle 21.30 e appena fermato si è scagliato contro di loro: è stato bloccato e arrestato per resistenza e violenza a pubblica ufficiale. I poliziotti intervenuti sono rimasti feriti lievemente e hanno riportato qualche giorno di prognosi. (Rer)