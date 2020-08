Inps: Toninelli (M5s) su bonus, fuori i nomi, restituire somme e dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle, Danilo Toninelli, in merito ai cinque parlamentari che hanno chiesto all'Inps il bonus di 600 euro erogato per l'emergenza Covid-19, ha dichiarato: "Non puoi prendere il tuo stipendio da parlamentare e sfruttare una legge del Parlamento per chi sta fuori e lo stipendio non lo prende. Fuori i nomi, restituissero le somme e si dimettessero". Ospite della trasmissione "Agorà Estate" su Rai 3, l'ex ministro delle Infrastrutture ha aggiunto: "Nel momento di emergenza in cui versavamo non era possibile mettere un tetto per l'accesso al bonus". (Rin)