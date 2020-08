Algeria-Spagna: ministro Interno spagnolo oggi ad Algeri, focus flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska Gomez, sarà oggi in visita ad Algeri a capo di una delegazione di alto livello per discutere con le autorità algerine alcuni dossier di interesse comune, in particolare la lotta al traffico di esseri umani. Secondo quanto riferisce una nota del ministero dell’Interno di Algeri, la visita rientra nella cooperazione tra i dicasteri dei due Paesi e costituirà “un'opportunità per l'arricchimento e il consolidamento degli scambi nelle aree di interesse comune”. Negli ultimi giorni, diverse centinaia di migranti provenienti dalle coste algerine hanno raggiunto le coste meridionali della Spagna, situazione che ha spinto Madrid ad avviare colloqui con le controparti algerine al fine di trovare una soluzione per bloccare le partenze.(Ala)