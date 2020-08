Inps: Fico a "Repubblica", parlamentari si scusino, con richiesta bonus hanno offeso il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cinque deputati che hanno richiesto e preso il bonus Covid facciano un passo avanti. Si scusino. Rinuncino". Così presidente della Camera Roberto Fico, in un colloquio con "La Repubblica", lancia un appello alla coscienza dei parlamentari, sottolineando che valuterà tutte le opzioni per arrivare alla massima trasparenza. "Ci sono dei problemi legati alla privacy. Ma se la verità non verrà fuori vedremo tutto un altro film", aggiunge. Commentando la norma che ha consentito agli eletti di ricevere il bonus, Fico spiega: "La norma aveva l'obiettivo di essere immediatamente applicabile e quindi prevedeva un regime molto esteso, ma credo che la responsabilità sia di etica individuale e di etica politica. E credo, lo ripeto, che sia davvero un pessimo segnale". "Se il legislatore vuole può cambiare quella legge", aggiunge poi la terza carica dello Stato. (Rin)