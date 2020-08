Roma: 21enne cinese arrestata per possesso illegale di una pistola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Roma La Storta hanno arrestato una 22enne cinese per il reato di detenzione abusiva di arma. L'attività investigativa dei carabinieri, sviluppatasi in zona Esquilino, ha permesso di trovare, al termine di una perquisizione a casa della donna, una pistola semiautomatica completa di munizionamento nascosta all’interno di una borsa. L’arma è risultata detenuta illegalmente e la 22enne non ha saputo fornire spiegazioni sul suo possesso e informazioni sulla sua provenienza. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l’arrestata è stata posta ai domiciliari mentre l’arma è stata sequestrata per i successivi accertamenti.(Rer)