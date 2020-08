Roma: provano a rubare bancomat ma fuggono per l'arrivo dei carabinieri, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, intorno alle 4.10, ignoti hanno tentato di sradicare un bancomat dalla filiale di Credito Artigiano in via Giuseppe Belardinelli in zona La Storta. Sono intervenuti i carabinieri della stazione a seguito della segnalazione di furto ma i ladri, sentite le sirene delle gazzelle, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Il tempestivo intervento dei carabinieri però ha fatto sì che i ladri non facessero nemmeno in tempo a portar via l'Atm, che però avevano già fatto esplodere. Le indagini per individuare i colpevoli sono in corso.(Rer)