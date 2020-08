Conte: "Sì a rete unica nazionale. 5G? Aperti a tutto ma gli Usa sono un nostro tradizionale alleato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio fare un mio partito". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica (Brindisi) nel corso dell’intervista con il direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La piazza”. Il premier in merito alla tenuta dell'esecutivo ha spiegato: "Il programma che che ci siamo dati non può essere liquidato in pochi mesi. L'orizzonte - ha continuato il capo del governo - è quello di fine legislatura. Il mestiere del premier è molto faticoso, ve lo assicuro. Il mio orizzonte è quello di fine legislatura, abbiamo l'opportunità di rendere l'Italia più moderna, digitalizzata, verde e questo è il mio unico obiettivo temporale".Tanti i temi toccati da Conte nel corso dell'intervista. La richiesta di attivazione del Sure è stato "un bel dono per il mio compleanno" ha detto Conte che sul 5G ha aggiunto "siamo aperti a tutto, ma non a dire scegliamo la Cina o gli Stati Uniti". "Gli Usa sono un nostro tradizionale alleato, c'è una sinergia incredibile, lavoriamo in una economia di mercato. Faremo in modo che chiunque sia chiamato a dare un contributo lo faccia sulla base delle nostre esigenze di sicurezza e protezione nazionale. Procediamo spediti e sereni", abbiamo un sistema di sicurezza sul piano cibernetico tra i più sofisticati". In merito alle elezioni Usa, in caso di vittoria di Joe Biden su Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali americane, per il presidente del Consiglio "non cambierebbe nulla per l'Italia nei rapporti con gli Stati uniti. I rapporti, chiunque vinca - ha continuato il premier -, sono così solidi che non ci sarebbe alcuna conseguenza".Il capo del governo ha anche parlato di rete unica, convinto che questa sia necessaria. "Ne abbiamo parlato con Tim, con gli altri operatori, vogliamo coinvolgerli in questo progetto e vogliamo realizzarlo nel giro di qualche anno. Dobbiamo portare la banda ultra larga in tutto il Paese. Non possiamo attendere, siamo determinati, abbiamo le idee chiare - ha spiegato ancora Conte -, auspico che le trattative in corso si traducano entro la fine di questo mese nella definizione molto chiara di questo percorso".Per quanto concerne il ponte sullo Stretto di Messina "dobbiamo pensare ad un miracolo dell'ingegneria. Dovrà essere una struttura eco-sostenibile, leggera, compatibile con i territori, con la tutela dell'ambiente, se del caso anche sottomarina. Ci stiamo pensando, tutte le opzioni sono aperte" ha chiarito. (Rin)