Libia: Bengasi, ucciso generale in congedo dell’aeronautica

- Un generale dell’aeronautica libica in congedo, Abdel Moneim Abdel Karim al Dibani, è stato trovato morto nella zona di Al Qawarishah, a sud di Bengasi, in Cirenaica, con i segni di 32 coltellate. Il sito “Libya Akhbar”, riferisce che Al Dibani era impiegato nella base di Al Khadim, controllata dalle forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandate da Khalifa Haftar, e secondo la sua famiglia l’alto ufficiale sarebbe scomparso in circostanze misteriose lo scorso 8 agosto. Le circostanze della sua scomparsa e le ragioni della sua uccisione rimangono sconosciute.(Bel)