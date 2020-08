Brasile: Bolsonaro nomina ex presidente Temer per guidare missione aiuti a Libano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato ha annunciato che "nei prossimi giorni partirà per il Libano, un apparecchio della Forza aerea brasiliana con medicinale e risorse di base della salute, messi assieme dalla comunità libanese che vive in Brasile, Stiamo anche preparando l'invio, via mare, di 4 mila tonnellate di riso per attenuare le conseguenze della perdita di riserve di cereali distrutti nell'esplosione", ha detto Bolsonaro. Nel paese amazzonico vive la più grande comunità di libanesi all'estero, come ha ricordato lo stesso presidente: "Dieci milioni di brasiliani di origini libanesi formano una comunità attiva, dinamica e partecipativa che rende un contributo al nostro paese che non ha prezzo. Per questo, tutto ciò che interessa il Libano ci tocca come se fosse la nostra stessa casa e la nostra stessa patria". (segue) (Brb)