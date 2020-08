Brasile: Bolsonaro nomina ex presidente Temer per guidare missione aiuti a Libano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza dei donatori internazionali organizzata domenica dalla Francia e dall'Onu per il Libano ha ottenuto 253 milioni di euro in aiuti umanitari per la popolazione dopo le esplosioni nel porto di Beirut che hanno causato 159 morti e 6000 feriti. Lo ha annunciato al termine della video conferenza l'ufficio del presidente francese, Emmanuel Macron, precisando che questi aiuti non saranno condizionati all'attuazione delle riforme politico istituzionali in Libano. Secondo il comunicato finale diffuso dall'Eliseo, "l'assistenza dovrebbe essere tempestiva, sufficiente e consistente con le esigenze del popolo libanese" e deve inoltre essere "consegnata direttamente alla popolazione libanese con la massima efficienza e trasparenza". Alla conferenza hanno preso parte diversi capi di Stato e di governo, tra cui il presidente Usa Donald Trump ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (Brb)