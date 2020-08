Roma: Raggi, anche via di Torrenova entra a far parte di Strade nuove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche via di Torrenova, nel quartiere di Torre Angela, nella periferia est di Roma, entra a far parte di Strade nuove. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ho fatto un sopralluogo per vedere i lavori che sono praticamente completati: gli operai stanno ultimando l’intervento con il rifacimento della segnaletica orizzontale. Guardate come è bella e decorosa adesso la strada", aggiunge la prima cittadina di Roma. "Prima si trovava in una condizione non più accettabile: era dissestata e rovinata. Per questo i cittadini da tempo ci chiedevano di intervenire. Lo abbiamo fatto sostituendo la pavimentazione stradale ammalorata per circa 7.500 metri quadrati, tra via dei Centauri a via dei Coribanti, abbiamo verificato tutte le caditoie, ripristinandone alcune, e abbiamo proceduto poi con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Un intervento che, come potete vedere, cambia decisamente il volto di questa arteria di traffico e che rende la via più piacevole da attraversare, ma soprattutto più sicura per automobilisti e pedoni", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)