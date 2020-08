Usa: consigliere sicurezza nazionale O’Brien mette in guardia da influenze elettorali esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien, ha messo in guardia dai tentativi di Cina e Russia di influenzare l’esito delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ed ha affermato che l’obiettivo di Pechino è garantire la sconfitta del presidente uscente il prossimo 3 novembre. O’Brien ha confermato ieri, 9 agosto, che l’intelligence Usa ritiene Russia e Cina impegnate a tentare di influire direttamente sull’esito del voto. Un rapporto delle agenzie d’intelligence risalente allo scorso 24 luglio cita anche altri attori stranieri, come l’Iran, accusandoli di tentare di accedere alle comunicazioni private di diversi candidati e alle infrastrutture di voto sia a livello statale che federale. O’Brien ha avvertito che le interferenze maggiori sul fronte informatico provengono dalla Cina, e che sono tese ad ostacolare la rielezione di Trump, specie dopo le sanzioni varate dal presidente negli ultimi mesi contro funzionari e aziende cinesi. “Abbiamo la nostra squadra informatica, il dipartimento di Sicurezza interna lavora duramente per individuare gli attori” responsabili delle interferenze, ha dichiarato il funzionari nel corso di una intervista al programma “Face the Nation” dell’emittente “Cbs News”. “Sappiamo che si tratta della Cina, della Russia e dell’Iran, e che stanno tentando di accedere a siti web della segreteria di Stato e raccogliere dati di americani per operazioni di influenza (dell’elettorato), su piattaforme come TikTok, Twitter e altre”, ha detto O’Brien. (Nys)