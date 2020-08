Malesia: ex ministro Finanze accusato di corruzione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo della Malesia di proibire qualunque dibattito in occasione della seduta del parlamento tenuta il 18 maggio ha suscitato polemiche da parte delle opposizioni. Il presidente del partito islamista moderato Parti Amanah Negara, Mohamad Sabu, ha dichiarato che il divieto è frutto della “rabbia” di Perikatan Nasional – la coalizione formata dai partiti che sostengono il primo ministro Muhyiddin Yassin – per la mozione di sfiducia contro quest’ultimo da parte delle opposizioni. “E’ chiaro che questa decisione riflette non soltanto l’assenza di saggezza e democrazia da parte di questo governo, ma anche la rabbia di Perikatan per la mozione di sfiducia contro la leadership di Muhyiddin”, ha dichiarato il leader del partito islamista. (Fim)