Business news: Brasile, Difesa punta ad aumento del 37 per cento del budget per spese militari

- Il ministero della Difesa del Brasile punta a un aumento del budget destinato alla spesa militare del 37 per cento rispetto a quanto previsto nell'ultima legge di bilancio per il 2020. Lo scrive il quotidiano "OGlobo" anticipando i contenuti della nuova Strategia nazionale di Difesa (end), che il ministero presenterà a breve in Parlamento. La Difesa, segnala la testata, considera come necessario fissare la spesa militare al 2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) in modo da poter dotare le forze armate di nuovi aerei da combattimento, lanciarazzi e sottomarini a propulsione nucleare, in modo da poter contrastare le minacce contro il paese. La proposta prevede un aumento di stanziamento dagli attuali 6,7 miliardi di real (1,2 miliardi di euro) a 9,2 miliardi di real (1,6 miliardi di euro). L'aumento degli stanziamenti sarebbe fondamentale per finanziare progetti come l'acquisto di aerei da combattimento FX-2 per l'Aeronautica, nuovi lanciarazzi per l'esercito, e nuovi sottomarini a propulsione nucleare per la Marina. Nel documento che la Difesa invierà in parlamento, il governo prevede una "rivalità tra Stati" a livello regionale che giustifica la "necessità di espandere la spesa militare", senza citare specificamente alcun paese. (Brb)