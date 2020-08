Hong Kong: arrestato l’imprenditore dei media e attivista pro-democrazia Jimmy Lai (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla scorsa settimana, inoltre, l'attivista per la democrazia Nathan Law è ricercato dalla polizia di Hong Kong per presunta violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva di stato cinese "Cctv", Law e altri cinque - l'ex impiegato al consolato britannico Simon Cheng e gli attivisti Ray Wong, Samuel Chu, Wayne Chan e Honcques Laus - sono sospettati di incitazione alla secessione e collusione con forze straniere ai sensi della nuova legge sulla sicurezza nazionale. Secondo quanto riferito, la polizia di Hong Kong ha ordinato l'arresto ufficiale per i sei "fuggitivi". Nathan Law, uno tra i volti più noti dell’attivismo democratico di Hong Kong, ha annunciato il 2 luglio di aver lasciato l’ex colonia britannica dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza nazionale, che vieta di fatto il dissenso in quel territorio. A giugno, a Cheng è stato concesso l'asilo nel Regno Unito mentre Honcques Laus ha dichiarato questa settimana che anch'egli sta cercando asilo nel paese. Secondo quanto riferito dai media locali a Wong era stato dato asilo in Germania. (segue) (Cip)