Usa: Democratici pronti a trattare dopo intervento di Trump su sussidi disoccupazione

- Il Partito democratico degli Stati Uniti ha segnalato ieri, 9 agosto, di essere disponibile a tornare al tavolo delle trattative con la Casa Bianca e i Repubblicani, dopo che il presidente Donald Trump ha aggirato le loro resistenze, e concesso tramite un ordine esecutivo sussidi di 400 dollari settimanali per i milioni di disoccupati causati nel paese dalle misure di contenimento della pandemia di coronavirus. “I Democratici ribadiscono il loro appello ai Repubblicani a tornare al tavolo (delle trattative), incontrarsi a metà strada e lavorare assieme per dare sollievo immediato al popolo americano”, ha dichiarato la presidente della Camera dei Rappresentanti, la democratica Nancy Pelosi. Sempre ieri, Pelosi ha definito “incostituzionale” l’intervento con cui il presidente ha aggirato l’ostruzionismo dei Democratici, che per giorni hanno bloccato al concessione dei nuovi sussidi, definendoli insufficienti. Il segretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha replicato a Pelosi e al leader dei Democratici al Senato, Chuck Shumer, affermando che dovranno essere loro a formulare proposte per un compromesso, riducendo la loro richiesta di ulteriori misure di spesa per mille miliardi di dollari per appianare i bilanci dei governi statali e delle amministrazioni locali, molte delle quali democratiche, le cui finanze erano in dissesto già prima della pandemia. (segue) (Nys)