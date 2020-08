Usa: Democratici pronti a trattare dopo intervento di Trump su sussidi disoccupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato nella serata di sabato8 agosto quattro decreti esecutive per garantire aiuti economici ai cittadini dopo che i negoziati per un nuovo pacchetto da mille miliardi di dollari presentato a fine luglio dal Partito repubblicano sono entrati in fase di stallo. Gli ordini prevedono la proroga del pagamento delle imposte sui salari per i lavoratori che guadagnano meno di 100 mila dollari l’anno; l’attuazione di una moratoria sugli sfratti e misure di assistenza finanziaria agli affittuari; 400 dollari a settimana di sussidi extra di disoccupazione fino alla fine del 2020, ai quali i singoli Stati competenti dovranno contribuire per il 25 per cento; il rinvio fino al prossimo anno dei pagamenti di tasse e interessi sui prestiti per gli studenti. “Attraverso queste quattro azioni, la mia amministrazione fornirà aiuti immediate e vitali agli statunitensi in difficoltà in questo periodo”, ha dichiarato Trump in conferenza stampa. (segue) (Nys)