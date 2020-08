Niger: uccisi sei operatori umanitari francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo a bordo di una motocicletta ha ucciso sei operatori umanitari francesi in un parco naturale in Niger. È quanto riferito dal governatore della regione di Tillaberi, Tijani Ibrahim Katiella, secondo cui insieme ai sei francesi sarebbero morti anche una guida e un autista nigerini. Il gruppo è stato attaccato in una riserva di giraffe a soli 65 km dalla capitale del paese Niamey. Restano ancora incerte le cause che avrebbero spinto l'uomo a uccidere le otto persone (Res)