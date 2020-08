Business news: Banco do Brasil, utile da 510 milioni di euro in secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statale brasiliana Banco do Brasil ha registrato un utile netto di 3,2 miliardi di real (510 milioni di euro) nel secondo trimestre del 2020. Lo riferisce la banca in occasione della presentazione del bilancio trimestrale, sottolineando che il risultato è del 23,7 per cento inferire rispetto a quello registrato nel secondo trimestre del 2019, quando l'utile fu pari a 4,2 miliari di real (670 milioni di euro). In calo anche il dato semestrale. L'utile netto nei primi sei mesi del 2020 è stato di 6,4 miliardi di real (1,1 miliardo di euro), il 21,9 per cento inferiore rispetto ai primi 6 mesi del 2019. Il rendimento del capitale del Banco do Brasil, indicatore della redditività bancaria, è diminuito raggiungendo l'11,9 per cento nel periodo tra aprile e giugno 2020, rispetto al 12,5 per cento del trimestre immediatamente precedente e al 17,6 per cento nel secondo trimestre del 2019. (Brb)