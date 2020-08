Business news: America latina, per Comunità andina maggior calo dell'export a gennaio-maggio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e maggio del 2020, il valore delle esportazioni dei paesi della Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù) è calato del 23 per cento, la contrazione più sensibile tra i blocchi regionali in America Latina . Lo riferisce la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi nel rapporto "Gli effetti della Covid-19 nel commercio internazionale e la logistica", diffuso il 6 agosto. Il calo è legato "all'elevato peso che i prodotti energetici e minerari hanno nel paniere delle esportazioni", il 63 per cento medio tra il 2018 e il 2019. "Tra dicembre del 2019 e maggio del 2020, i prezzi di tutti i prodotti energetici hanno subito riduzioni di una doppia cifra", e cali si sono registrati in diversi prodotti minerari, aggiunge Cepal. Più in generale, il calo del valore delle esportazioni regionali tra gennaio e maggio 2020, "si spiega con una riduzione del volume dell'8,6 per cento e dell'8 per cento dei prezzi". Un crollo che rende "più acuta la perdita del dinamismo delle esportazioni dal 2019". Nell'anno in corso, spiega Cepal, "le esportazioni hanno inoltre subito gli effetti delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina". (Abu)