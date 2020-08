Business news: inflazione Messico a luglio al 3,62 per cento, record ultimi cinque mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio, l'indice dei prezzi al consumo in Messico (Inpc) è cresciuto del 3,62 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) riportando un incremento dello 0,66 per cento su mese. Si tratta dell'incremento più alto da febbraio del 2020, quando l'indice Inpc aveva registrato una crescita annua del 3,7 per cento. Nella prima metà di luglio i prezzi erano cresciuti del 3,59 per cento su anno e dello 0,36 per cento su mese. A giugno la crescita era stata del 3,33 per cento su anno e dello 0,58 per cento su mese. L'indice dei prezzi si mantiene all'interno del margine obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico): il 3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e meno. (Mec)