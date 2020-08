Conte: "Nei casi conclamati di Covid le autopsie non furono ritenute necessarie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo consentirà la pubblicazione di tutti i verbali del del Comitato tecnico-scientifico (Cts) e, in merito alle autopsie nei casi conclamati di Covid "non furono ritenute necessarie". E' quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a Ceglie Messapica (Brindisi) nel corso dell’intervista con il direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La piazza". "Abbiamo sempre lavorato in stretto contatto con gli scienziati per raccogliere informazioni ed elaborarle nel più breve tempo possibile" ha aggiunto il premier.In merito alla gestione dell’emergenza coronavirus "abbiamo lavorato sempre con metodo, responsabilità, consapevolezza, coscienza, e questa direi che è stata la nostra forza" ha chiarito Conte che a proposito della gestione dell'emergenza ha affermato: "Con il senno di poi, non abbiamo molto da rimproverarci. Sin qui abbiamo preso delle decisioni, anche i famosi dpcm, che a monte avevano i decreti legge. In ogni caso, i singoli dpcm li abbiamo assunti sempre avendo alla base la valutazione degli esperti, con grande condivisione di tutti i ministri ed anche - ha detto il capo del governo - di tutti i presidenti delle Regioni e degli enti locali"."Mi sono mantenuto sempre vigile, lucido, non potevo permettermi di perdere la pazienza" anche se "ci sono stati momenti drammatici in cui anche io avevo il timore che le misure adottate non producevano un risultato. Non ho mai perso la fiducia", ha proseguito il capo dell'esecutivo, "che prima o poi queste misure di contenimento avrebbero prodotto un effetto positivo. Non ho mai avuto alcun scoramento". Per quanto concerne la vicenda cosiddetta dei "camici bianchi" che coinvolge il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, "sta indagando la magistratura. Non ho elementi di conoscenza diretta" ha precisato. (Rin)