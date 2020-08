Brasile: Embraer, perdita netta da 315 milioni di euro nel secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerospaziale brasiliana Embraer ha registrato una perdita netta di 315 milioni di euro nel secondo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo ha reso noto la compagnia in una comunicazione ai mercati. In particolare nel trimestre le entrate del settore dell'aviazione commerciale di Embraer, il più redditizio, sono calate dell'82 per cento a 109 milioni a causa della pandemia, che secondo l'azienda ha fatto crollare la domanda di nuovi velivoli. Nel primo trimestre Embraer aveva registrato una perdita netta di 215 milioni di euro, in crescita del 694 per cento rispetto alle perdite per 26 milioni di euro registrate nei primi 3 mesi del 2019. (Brb)