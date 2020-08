Business news: Fmi, Messico con rischi moderati di vulnerabilità a choc esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico gode di "coperture naturali" che lo rendono moderatamente esposto a possibili shock esterni del'economia. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto "2020 External Sector Report: Global Imbalances and the COVID-19 Crisis". Il paese nordamericano può innanzi tutto contare su una flessibilità del tasso di cambio e su una solida posizione nelle riserve internazionali: al termine del primo semestre il Messico disponeva di 190,546 miliardi di dollari, pari al 234 per cento del debito a breve termine. Il paese può inoltre attivare altri 60 miliardi di dollari grazie alla Linea di credito flessibile (Lcf) stipulata proprio con l'Fmi. Gli analisti del Fondo suggeriscono alle autorità messicane di "mantenere il livello delle risorse internazionali" simile a quello di giugno e a conservare l'Lcf come ulteriore ammortizzatore a fronte dell'incertezza sulla scena finanziaria internazionale dettata dalla crisi pandemica del nuovo coronavirus. (Mec)