Business news: inflazione Brasile a luglio cresce del 2,31 per cento su anno

- Nel mese di luglio l'indice dei prezzi al consumo in Brasile (Ipca), considerato l'inflazione ufficiale del paese, è cresciuto del 2,31 per cento su anno e dello 0,36 per cento su mese. Il dato, diffuso dall'istituto nazionale di statistica (Ibge), è in gran parte legato all'aumento dei prezzi dei carburanti: benzina ()+3,42 per cento), gasolio (4,21 per cento) ed etanolo (0,76 per cento). “La benzina continua un movimento inverso rispetto a quello registrato tra aprile e maggio, facendo segnare aumenti di prezzi sia a giugno che a luglio. Inoltre a luglio si è registrato un calo meno intenso del prezzo dei biglietti aerei rispetto a maggio e giugno", ha reso noto l’Ibge. Si tratta del dato di crescita mensile più alto registrato a luglio, dopo lo 0,52 per cento battuto nel 2016. Il dato annuale rientra ancora nei parametri obiettivo fissati dalla banca centrale (Bc), il 4 per cento con una variazione di 1,5 punti percentuali in più e meno. Dall'inizio dell'anno, i prezzi al consumo hanno accumulato una crescita dello 0,46 per cento. (Brb)