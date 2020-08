Governo: Conte, orizzonte è quello di fine legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla tenuta dell'esecutivo ha spiegato: "Il programma che che ci siamo dati non può essere liquidato in pochi mesi. L'orizzonte - ha continuato il capo del governo - è quello di fine legislatura. Il mestiere del premier è molto faticoso, ve lo assicuro. Il mio orizzonte è quello di fine legislatura, abbiamo l'opportunità di rendere l'Italia più moderna, digitalizzata, verde e questo è il mio unico obiettivo temporale". Conte è intervenuto a Ceglie Messapica (Brindisi) nel corso dell’intervista con il direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La piazza". (Rin)