5G: Conte, aperti a tutto ma abbiamo sistema di sicurezza cibernetico tra i più sofisticati

- Sul 5G "siamo aperti a tutto, ma non a dire scegliamo la Cina o gli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica (Brindisi) nel corso dell’intervista con il direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La piazza". Il premier ha, poi, proseguito: "Gli Stati Uniti sono un nostro tradizionale alleato, c'è una sinergia incredibile, lavoriamo in una economia di mercato. Faremo in modo che chiunque sia chiamato a dare un contributo lo faccia sulla base delle nostre esigenze di sicurezza e protezione nazionale. Procediamo spediti e sereni", ha concluso il capo dell'esecutivo, "abbiamo un sistema di sicurezza sul piano cibernetico tra i più sofisticati". (Rin)