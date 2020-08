Business news: Messico-Usa, in primo semestre 2020 scambi calati del 21,3 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2020, il commercio tra Messico e Stati Uniti ha raggiunto un valore totale di 243 miliardi e 91 milioni di dollari, in calo del 21,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce lo Us Census Bureau. Il calo è ascritto in gran parte agli effetti delle restrizioni sociali ed economiche imposte dalle politiche di contenimento alla diffusione del nuovo coronavirus. Si tratta della contrazione più sensibile dopo il crollo del 24,7 per cento registrato nel 2009, nel pieno della crisi finanziaria internazionale. In maniera disaggregata, le esportazioni messicane negli Usa hanno rappresentato un valore complessivo di 144 miliardi e 56 milioni di dollari, un calo del 19,8 per cento sul primo semestre del 2019: la contrazione più sensibile dal 1985, anno in cui l'agenzia Usa ha iniziato a stilare i dati. Dagli Stati Uniti è arrivata merce per un totale di 99 miliardi e 35 milioni di dollari, il 23,4 per cento in meno di quanto venduto tra gennaio e giugno dello scorso anno. (Mec)