Business news: produzione di veicoli Brasile in calo a luglio, -36 per cento su anno

- La produzione di veicoli in Brasile è diminuita del 36,2 per cento a luglio 2020, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Associazione nazionale di fabbricanti di veicoli a motore (Anfavea), secondo cui lo scorso mese sono uscite dalle linee di montaggio nel paese 170.287 veicoli tra auto, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus, rispetto alle 266.992 prodotte lo scorso anno. Tuttavia rispetto a giugno di quest'anno, l'aumento della produzione è stata pari al 73 per cento. Il dato mostra la ripresa del settore dopo la paralisi della produzione registrata soprattutto ad aprile e maggio a causa delle misure di distanziamento sociale adottate per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. Gli effetti della crisi sono ancora evidenti nel settore. Nei primi sette mesi dell'anno infatti il calo della produzione è stato del 48,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Brb)