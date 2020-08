Tlc: Conte, occorre rete unica per banda ultra larga, siamo determinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato che l'esecutivo è convinto che occorra "una rete unica. Ne abbiamo parlato con Tim, con gli altri operatori", ha aggiunto il premier, "vogliamo coinvolgerli in questo progetto e vogliamo realizzarlo nel giro di qualche anno. Dobbiamo portare la banda ultra larga in tutto il Paese. Non possiamo attendere, siamo determinati, abbiamo le idee chiare - ha spiegato ancora Conte -, auspico che le trattative in corso si traducano entro la fine di questo mese nella definizione molto chiara di questo percorso". Il capo del governo ha parlato a Ceglie Messapica (Brindisi) nel corso dell’intervista con il direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La piazza". (Rin)