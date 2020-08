Coronavirus: Conte, mentito a pm su Alzano e Nembro? E' una sonora sciocchezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che io abbia mentito ai pubblici ministeri su Alzano e Nembro è una sonora sciocchezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla tempistica "della zona rossa in tutta la Lombardia e non solo ad Alzano e Nembro. Non credo di aver perso tempo", ha aggiunto il capo dell'esecutivo che sull'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta ha osservato: "Il Parlamento farà le proprie valutazioni, sarà il Parlamento a decidere". Il premier ha parlato a Ceglie Messapica (Brindisi) nel corso dell’intervista con il direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La piazza". (Rin)