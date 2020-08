Italia-Stati Uniti: Conte, che vinca Trump o Biden non cambia nulla nei rapporti tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di vittoria di Joe Biden su Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali americane, per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "non cambierebbe nulla per l'Italia nei rapporti con gli Stati uniti. I rapporti, chiunque vinca - ha continuato il premier -, sono così solidi che non ci sarebbe alcuna conseguenza". Il premier ha parlato a Ceglie Messapica (Brindisi) nel corso dell’intervista con il direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La piazza".(Rin)