Bielorussia: proteste nel centro di Minsk, scontri fra polizia e manifestanti

- L’opposizione in Bielorussia si è riversata nelle strade di Minsk per contestare l’affermazione elettorale di Aleksandr Lukashenko alle elezioni presidenziali tenutesi oggi. Il capo dello Stato uscente, stando ai dati sinora resi noti, avrebbe vinto le elezioni con l’81,3 per cento dei voti, staccando nettamente quella che molti consideravano la sua principale rivale, Svetlana Tikhanovskaya, che si è fermata all’8 per cento dei consensi. A Minsk ci sono stati diversi raduni e, secondo quanto riferito dall’edizione bielorussa dell’agenzia di stampa “Sputnik”, un militare sarebbe rimasto ferito in seguito a degli scontri con i manifestanti. Alcune ambulanze si sarebbero dirette nel centro della capitale bielorussa, proprio nei luoghi in cui la polizia sta cercando di disperdere i manifestanti, procedendo anche a diversi arresti. Il centro cittadino, peraltro, sarebbe rimasto isolato dalla rete internet da diverse ore, sempre stando a quanto riferito da “Sputnik”, mentre sarebbe ancora possibile telefonare e inviare degli Sms. (segue) (Rum)