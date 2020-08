Business news: Brasile, aumenta vendita auto a luglio ma calo 36,6 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli in Brasile sono aumentate del 31,3 per cento a luglio rispetto al mese di giugno. Lo rende noto la Federazione nazionale della distribuzione automobilistica (Fenabrave), secondo cui ci sono state 174.498 immatricolazioni tra automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus nel corso del mese, rispetto alle 132.826 di giugno. Rispetto a luglio 2019 tuttavia, quando le unità vendute sono state 243.599, si è registrato un calo del 28,3 percento. "Possiamo vedere che il mercato si sta gradualmente adeguando alla nuova normalità e l'indice di fiducia inizia a migliorare", ha dichiarato il presidente di Fenabrave, Assumpcao Junior. Tuttavia il dato dei primi nove mesi del 2020, con la vendita di 983.254 unità rispetto alle 1.551.709 nello stesso periodo dello scorso anno, segnala un calo pari al 36,6 per cento. (Brb)