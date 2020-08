Business news: Brasile, disoccupazione sale al 13,3 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione ufficiale in Brasile è salito al 13,3 per cento nel secondo trimestre del 2020. Il risultato rappresenta un aumento dell'1,1 per cento rispetto al primo trimestre del 2020, quando il tasso ha raggiunto il 12,2 e dell'1,3 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2019, quando il tasso fu del 12 per cento. Secondo quanto reso noto dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), causa del peggioramento del dato il contingente di disoccupati è salito a 12,8 milioni di persone. In tutto 8,9 milioni di persone hanno perso di lavoro rispetto al primo causando un calo della popolazione occupata pari al 9,6 per cento, perdita che rappresenta un record assoluto sulla serie storica. La popolazione di disoccupati definiti "scoraggiati", che rappresenta chi ha rinunciato alla ricerca di un lavoro, ha raggiunto un nuovo record di 5,7 milioni di persone. La popolazione sottoutilizzata è stata pari a 31,9 milioni di lavoratori, anche questo un record a causa della crescita del 15,7 per cento (4,3 milioni di persone in più) rispetto al trimestre precedente. La somma del numero dei disoccupati (90,5 milioni di persone) ha nuovamente superato quella degli occupati nel paese (83,3 milioni di persone). Il Brasile ha 210 milioni di abitanti. (Brb)