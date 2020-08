Kosovo: premier Hoti, opposizione non ha numeri per far cadere governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento Vetevendosje è pronto a presentare una mozione di sfiducia contro il governo del Kosovo, evidenziando la "catastrofe umanitaria" causata dalla mancata risposta alla pandemia del Covid-19. Ad annunciare i piani sono stati ieri in conferenza stampa i capi gruppo del Vetevendosje in parlamento, Rexhep Selimi e Arberie Nagavci. "Da questo momento avviamo una mozione per rovesciare questo governo", ha dichiarato Selimi evidenziando che lo schieramento dell'opposizione ha contattato tutte le forze politiche che hanno manifestato "insoddisfazione" riguardo l'operato del governo guidato dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk) per raggiungere le 40 firme necessarie ad avviare la mozione in parlamento. La vicepresidente del parlamento Nagavci, da parte sua, ha accusato il governo di essere "incostituzionale e illegittimo". "Questo governo ha fatto collassare il sistema sanitario del nostro paese. Ci sono dozzine di morti al giorno e non c'è un piano, neanche per la ripresa economica. Questo governo sta portando il paese verso una catastrofe umanitaria", ha dichiarato Nagavci. (segue) (Kop)