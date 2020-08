Kosovo: premier Hoti, opposizione non ha numeri per far cadere governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega democratica del Kosovo Isa Mustafa ha inoltre fatto sapere che incontrerà il leader dell'Aak Haradinaj, per discutere sulle preoccupazioni recentemente espresse dai partner nella coalizione sul funzionamento del governo. "Stavo lottando con il Covid-19 fino a pochi giorni fa. Appena mi sarò pienamente ripreso incontrerò il signor Haradinaj. La coalizione si basa sulla fiducia reciproca", ha dichiarato Mustafa. Nei giorni scorsi, in un'intervista all'emittente "Rtk", l'ex premier Haradinaj ha accusato il primo ministro dell'Ldk Hoti per aver "privatizzato" il dialogo con la Serbia. Haradinaj ha detto che non sosterrà il dialogo mediato dall'Ue se il suo partito non sarà incluso in questo processo che si deve fondare su "un ampio consenso" politico. (Kop)