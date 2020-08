Business news: attività economica Cile in calo del 12,4 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Cile ha segnato un calo del 12,4 per cento a giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente secondo dati ufficiali della Banca centrale (Bcc). Nonostante la forte diminuzione su base annua come conseguenza dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus, il raffronto con il mese precedente segna una lieve ripresa, con un +1,7 per cento. Il dato complessivo degli ultimi dodici mesi registra invece una flessione del 13,3 per cento. Il calo dell'attività economica riguarda tutte le attività escluso il settore minerario, il cui indice (Imacec minerario) segna un +2,2 per cento. Al netto delle attività estrattive, il resto dell'indice (Imacec non minerario) segna un -14,0 per cento. A soffrire l'impatto della crisi, afferma la Bcl, sono stati soprattutto i settori dei servizi e della costruzione, mentre hanno sofferto meno il commercio e l'industria manifatturiera. (Abu)