Business news: Brasile, produzione industriale cresciuta dell'8,9 per cento a giugno

- La produzione industriale in Brasile è cresciuta dell'8,9 per cento a giugno 2020, rispetto a maggio. Lo ha reso noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) sottolineando che tuttavia rispetto a giugno del 2019 la produzione industriale registra un calo pari al 9 per cento. Si tratta del secondo aumento mensile consecutivo dopo il + 8,2 per cento fatto registrare a maggio. Nonostante ciò, sottolinea l'Ibge, "i due risultati consecutivi positivi (pari al 17,9 per cento) non sono sufficienti per invertire la perdita del 26,6 per cento accumulata dal settore nei soli mesi di marzo e aprile a causa degli effetti della pandemia di coronavirus e delle misure di distanziamento sociale che hanno portato alla chiusura di numerose industrie. "La produzione industriale è ancora lontana dal compensare la perdita concentrata nei mesi di marzo e aprile. Il saldo negativo di questi quattro mesi è pari a -13,5 per cento", ha affermato il responsabile della ricerca, André Macedo. (Brb)