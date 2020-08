Business news: Brasile, messa all'asta azioni Vale per 1,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale di sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) ha messo all'asta presso la borsa valori di San Paolo azioni detenute della compagnia mineraria brasiliana Vale per un valore complessivo di 7,6 miliardi di real (1,2 miliardi di euro). La base d'asta è di 58,7 real (9,4 euro). La banca d'affari statunitense Bank of America Merrill Lynch è stata scelta per gestire l'intera operazione di cessione. In base a quanto stabilito tutte le azioni che non verranno acquistate saranno acquisite dalla banca statunitense che coprirà così i rischi per l'istituto bancario statale brasiliano. (Brb)