Business news: Argentina, presidente Fernandez esalta accordo con creditori

- Il governo argentino "ha risolto un negoziato impossibile nel mezzo della peggior crisi economica che si ricordi e nel mezzo di una pandemia". Così il presidente Alberto Fernandez ha commentato l'accordo con i creditori privati internazionali sulla ristrutturazione di 66,2 miliardi del debito estero sotto legislazione internazionale annunciato dal governo di Buenos Aires. "Ci dicevano che eravamo diretti verso il fallimento e risulta che abbiamo chiuso un accordo che permette all'Argentina un risparmio di 33 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni", ha aggiunto il capo di Stato in dichiarazioni rilasciate al portale "Cenital". Fernandez ha quindi elogiato l'operato del ministro dell'Economia, Martin Guzman. "E' stato decisivo, gli è stato dato un compito e ha elaborato una strategia corretta che ci permette di rispettare l'obiettivo della sostenibilità". Fernandez ha dichiarato che "gli imprenditori argentini si trovano adesso in uno scenario migliore per pianificare i loro affari", e ha rivolto un appello a "costruire un capitalismo con maggiore impegno sociale". (Brb)