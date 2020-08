Coronavirus: Conte, non potevo permettermi di perdere pazienza, mai avuto alcun scoramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato a proposito della gestione dell'emergenza coronavirus: "Mi sono mantenuto sempre vigile, lucido, non potevo permettermi di perdere la pazienza". Nel corso dell’intervista, a Ceglie Messapica (Brindisi) con il direttore di “Affaritaliani.it”, Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La piazza", il premier ha aggiunto: "Ci sono stati momenti drammatici in cui anche io avevo il timore che le misure adottate non producevano un risultato. Non ho mai perso la fiducia", ha proseguito il capo dell'esecutivo, "che prima o poi queste misure di contenimento avrebbero prodotto un effetto positivo. Non ho mai avuto alcun scoramento". (Rin)