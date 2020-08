Aborto: Conte, nuove linee guida? Importante assistenza sanitaria adeguata con supporto psicologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alle nuove linee guida del ministero della Salute sull'interruzione volontaria di gravidanza ha affermato: "Credo che sia importante un vaglio attento sanitario, di assistenza sanitaria adeguata, anche con un supporto psicologico. Poi, non ho elementi per valutare". Il premier è intervenuto a Ceglie Messapica (Brindisi) nel corso dell’intervista con il direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento “La piazza". (Rin)