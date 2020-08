Business news: ministro Economia Argentina, accordo con i creditori è necessario per sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha definito l'accordo raggiunto con i creditori privati internazionali per la ristrutturazione di 66,2 miliardi del debito estero emesso sotto legislazione straniera come "una condizione necessaria" a riportare il paese "sul sentiero dello sviluppo sostenibile". "E' un passo avanti, l'accordo permetterà di sanare le finanze pubbliche, dare certezze al settore privato, e darà all'Argentina una nuova piattaforma dalla quale decollare", ha aggiunto Guzman in una conferenza stampa tenuta nella serata di martedì (ora locale) a Buenos Aires. Il ministro argentino ha quindi fornito alcuni dettagli della ristrutturazione. "Consiste praticamente in una riduzione degli interessi dal 7 al 3,07 per cento e in una riduzione del capitale dell'1,9 per cento", ha detto. Secondo le stime di Guzman "rispetto alla situazione precedente all'accordo, nei prossimi 5 anni lo stato eviterà di pagare 42,5 miliardi di dollari, mentre nel periodo 2020-2030 la riduzione delle scadenze sarà equivalente a 37,7 miliardi di dollari". (Abu)