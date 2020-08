© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il negoziato in corso tra Tim e Oi in Brasile è attualmente in corso ed è molto interessante. Così l’amministratore delegato di Tim (che ha recentemente presentato un’offerta con Vivo e Claro per gli asset mobili di Oi), Luigi Gubitosi, durante la conference call odierna con gli analisti. “Stiamo parlando e si tratta di un’opzione molto interessante”, ha detto. (Ems)