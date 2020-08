© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo la rete di alta velocità ferroviaria per tutto il Sud, per la Puglia, per la Sicilia". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica (Brindisi) nel corso dell’intervista con il direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La piazza". (Rin)